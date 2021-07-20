Укртрансбезпека запустила кабінет перевізника: які послуги там є

Про це пресслужба Міністерства інфраструктури повідомила у Facebook.



"Першим етапом запуску системи стане запобігання цілій низці корупційних ризиків під час замовлення, видачі та обліку документів на міжнародні перевезення", - йдеться у повідомленні.



Так, зазначили у пресслужбі, кабінет перевізника запроваджує прозорий та зрозуміли для всіх гравців ринку розподіл документів, який відбувається в онлайн режимі.



Відтак, у публічному доступі буде інформація щодо усіх виданих, наявних та використаних дозволів на міжнародні перевезення як на пунктах видачі, так і на складі Укртрансбезпеки.



Крім того, додали у відомстві, буде скасовано оплату за бронювання дозволів. Залишиться лише оплата адмінзбору, як і при наданні усіх інших адміністративних послуг.



"Мова йде про десятки мільйонів гривень, які збирались з перевізників за адміністрування лише однієї з послуг. Для розуміння, за весь 2020 рік і перше півріччя 2021 року з ринку загалом додатково було зібрано 32 515 292 грн - фактично за надання адміністративної послуги", - пояснили у Мінінфраструктури.



Крім того, на платформі вже працює модуль онлайн-замовлення та обліку дозволів на міжнародні вантажні перевезення.



Планується, що платформа також відкриє доступ до конкурсу з розподілу книжок ЄКМТ та до дозволів на здійснення пасажирських перевезень. Через систему також запровадять облік дозвільних документів через штрих-коди та цілодобовий відеонагляд на пунктах видачі дозволів.



У пресслужбі наголосили, що завдяки новій платформі для перевізників вдасться мінімізувати людський фактор у процесі видачі та контролю за дозволами на міжнародні перевезення для ліквідації корупційних ризиків.



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