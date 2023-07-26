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Укрзалізницю перевірять на дотримання мовного закону

26 липня, 2023 середа
08:45
Суспільство

Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь ініціював перевірку Укрзалізниці на дотримання мовного закону: компанія використала недержавну мову на пасажирських квитках

Про це Кремінь написав у facebook

Він повідомив, що у відкритих джерелах з'явилась інформація щодо застосування на пасажирських квитках недержавної мови без перекладу інформації на українську. Кремінь наголосив, що це є серйозним порушенням мовного закону з боку Укрзалізниці. 

За словами уповноваженого, наразі вже підписано наказ про здійснення державного контролю за застосуванням державної мови акціонерним товариством "Українська залізниця".

"Переконаний, що ситуація буде виправлена, а винні понесуть відповідальність", - додав Кремінь.

Омбудсмен нагадав, що відповідно до статті 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної", підприємства, установи та організації всіх форм власності мають здійснювати обслуговування та надавати інформацію про товари (послуги) державною мовою. Інформація українською може дублюватися іншими мовами.

Відповідно до статті 36 Закону транспортні послуги також мають надаватись українською. Це розповсюджується і на інформацію оголошень, повідомлень, написів, довідкових служб. 

"У разі потреби ця інформація може дублюватися англійською мовою, а в міжнародному пасажирському сполученні також офіційною мовою (мовами) країни, сполучення з якою здійснює відповідний транспортний засіб", - йдеться у законі. 

  • Раніше мовний омбудсмен закликав змінити паспорт старого зразка. Він рекомендує Верховній Раді внести зміни до положення про паспорт громадянина України та прибрати звідти російську мову. 
Україна
Укрзалізниця
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