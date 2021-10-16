Уламок метеориту пробив дах жительки Канади і влучив їй просто у ліжко. Є світлини

Відповідне оголошення розміщене ними на сайті International Meteor Organozation, передає Еспресо.TV.



Випадок стався ще на початку жовтня, але широкого розголосу в Канаді набув лишень тепер.



Місцева жителька Рут Гамільтон була шокована, побачивши 3 жовтян 2021 року як камінь чорного кольору, на що зовні схоже це тверде тіло небесного походження, влетів до її будинку й впав прямо на ліжко, пошкодивши покрівлю та стелю у спальні.















Жінка спершу запідозрила будівельників, які працюють неподалік. На думку Гамільтон, ті могли робити планові вибухи й один з утворених таким чином уламків скельних порід потрапив до кімнати. Свої підозри вона повідомила в телефонній розмові з поліцією.



Своєю чергою будівельники заявили полісменам, що вибухів того дня не проводили, й натомість вони бачили, як з неба летить вогняна куля.



Вчені з Університету Західного Онтаріо підтвердтили, що це уламок метеориту вагою 1,5 кг. Предмет є повністю металевим. Його хімічний склад наразі вивчається.





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