Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що на територіях, де дозволяє безпекова ситуація, працюють ремонтні бригади.

"Через негоду, яка вирувала у північних областях, без електропостачання повністю залишилися 11 населених пунктів у Київській області, 35 - частково. У Чернігівській області знеструмлено 45 населених пунктів", - йдеться у повідомлені.

У Києві через технологічні порушення, зокрема викликані попереднім обстрілом, без світла залишилися 36 тисяч споживачів. Станом на зараз електропостачання відновлено.

За добу електропостачання відновлене понад 64 тисячам споживачів. Більшість із них - абоненти у Києві, Донецькій та Харківській областях.

"Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає", - додали у міністерстві.