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Унаслідок російських обстрілів шість областей України частково залишилися без електропостачання, - Міненерго

3 червня, 2023 субота
12:07
Суспільство електроенергія, світло ЛЕП

Унаслідок обстрілів знеструмлено частину споживачів у Запорізькій, Сумській, Харківській, Херсонській, Донецькій та Чернігівській областях. На Донеччині немає світла у 34 населених пунктах

Про це повідомило Міністерство енергетики.

Зазначається, що на територіях, де дозволяє безпекова ситуація, працюють ремонтні бригади.

"Через негоду, яка вирувала у північних областях, без електропостачання повністю залишилися 11 населених пунктів у Київській області, 35 - частково. У Чернігівській області знеструмлено 45 населених пунктів", - йдеться у повідомлені. 

У Києві через технологічні порушення, зокрема викликані попереднім обстрілом, без світла залишилися 36 тисяч споживачів. Станом на зараз електропостачання відновлено.

За добу електропостачання відновлене понад 64 тисячам споживачів. Більшість із них - абоненти у Києві, Донецькій та Харківській областях.

"Ситуація з генерацією та споживанням електроенергії стабільна та контрольована. Виробленої електроенергії достатньо для покриття потреб споживачів. Дефіциту в системі немає", - додали у міністерстві.

  • У Київській області через погіршення погодних умов 2 червня відбулися аварійні відключення світла. Наразі електрики повернули світло у понад 90 тисяч домівок.
Україна
Київщина
Сумщина
Херсонщина
Чернігівщина
Енергія
Донеччина
Запорізька область
Харківщина
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