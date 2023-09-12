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Унаслідок ворожих обстрілів є пошкодження в мережах у чотирьох областях України: ситуація в енергосистемі

12 вересня, 2023 вiвторок
11:18
Економіка без електрики леп

Унаслідок ворожих обстрілів є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі та Херсонщині. Ремонти відбуваються з дозволу військових

Про це повідомила пресслужба Укренерго.

"Через бойові дії та з інших причин без світла залишається 427 населених пунктів. Внаслідок артилерійських обстрілів росіянами прифронтових територій є нові пошкодження у мережах на Донеччині, Дніпропетровщині, Запоріжжі, Херсонщині", - йдеться у повідомленні.

"Через технічні причини частково знеструмлені споживачі в м. Одеса. Тривають аварійно-відновлювальні роботи", - додали в компанії.

Водночас в Міненерго уточнили, що у Запорізькій області через бойові дії знеструмлювалася повітряна лінія електропередачі 35 кВ, що призвело до часткового знеструмлення 27 населених пунктів. Деяких споживачів уже заживили.

Споживання та генерація

"У понеділок, 11 вересня, вечірній максимум споживання був на 1,4% вище, ніж у минулий понеділок 4 вересня. А також на 4,5% вище, ніж у неділю 10 вересня, що є характерним для початку робочого тижня", - розповіли в Укренерго.

Щодо генерації, то вона повністю покриває потреби споживачів.

"Вийшов із ремонту черговий енергоблок ТЕС, який додасть до енергосистеми 150 МВт потужності. Електроенергії, яку виробляють українські електростанції, достатньо для забезпечення потреб споживачів", - зазначили в Міненерго.

Імпорт та експорт

12 вересня Україна планує імпорт до Словаччини та експорт зі Словаччини й Молдови.

"Сьогодні є імпорт електроенергії зі Словаччини. Загальний обсяг 250 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 100 МВт. Експорт здійснюється у Словаччину та Молдову. Загальний обсяг 4349 МВт-год, з максимальною потужністю в окремі години до 398 МВт", - розповіли в Укренерго.

  • 31 серпня в Енергоатомі сказали, що енергосистема, найімовірніше, не матиме дефіциту потужності у вересні. Україна матиме вдосталь електроенергії через включення в роботу шостого з дев'яти доступних енергоблоків АЕС. Наприкінці серпня Україна чи не щодня брала аварійну допомогу з енергосистем країн ЄС та імпортувала електроенергію з-за кордону.
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