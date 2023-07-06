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Війна з Росією: хроніка
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Уникнули трагедії в останню мить. У Львові журналіст Главкома із сімʼєю дивом врятувався під час ракетного удару РФ

6 липня, 2023 четвер
13:07
Війна з Росією Атака Львів

Журналіст Главкома Павло Вуєць разом із сім’єю переїхав з Києва до Львова на початку повномасштабної війни. В одну ніч родина втратила житло та машину, проте врятувала життя, вирішивши піти в укриття

Про це інформує Главком.

Павло, дружина Наталія та син вийшли з квартири за кілька хвилин до удару російської ракети. Вчасне рішення спуститися у бомбосховище врятувало їм життя. Квартира, у якій мешкало подружжя, на верхньому поверсі повністю зруйнована. Автомобіль, припаркований поруч із будинком, теж знищений.

Політичний оглядач Главкома працює з моменту заснування видання. Його дружина, Наталія Сокирчук, до весни 2023 року також працювала кореспонденткою Главкома.

Також у будинку на вулиці Стрийській проживали журналісти 24 каналу.

"Друзі, на жаль, наші журналісти серед постраждалих від сьогоднішнього обстрілу русні у Львові. Зараз у них зруйнований дім. Усі кадри з місця події, які ви вранці бачили, і які розширились телеграмом, зробили саме вони", - пише відомство.

Унаслідок обстрілу Львова росіянами в ніч з 5 на 6 липня, загинули мама та рідна сестра журналіста львівського видання "Варта 1" Володимира Садового.

"Не стало Анастасії Сенів та її мами Мирослави Садової. Вони сім’я нашого вартового Володимира Садового - рідна сестра та мама. Ворожа ракета влучила просто у будинок, у якому мешкали загиблі", - написав керівник Варти Ігор Зінкевич.

Фото: Ігор Зінкевич

Атака на Львів та область

Міський голова Львова Андрій Садовий оголосив дводенну жалобу в пам’ять про загиблих внаслідок ракетної атаки на місто.

Станом на 09:07 очільник Львівської ОВА Максим Козицький відзвітував, що підтверджено загибель чотирьох людей унаслідок атаки РФ по Львову. На момент влучання усі вони перебували в будинку.

"Наймолодшій дівчині, яку сьогодні вночі у Львові у квартирі вбила ракета, було лише 21. росія вбиває нашу молодь. Наше майбутнє. Найстаршій загиблій – 95. Жінка пережила II світову, але, на жаль, не пережила рашизму", - зазначив Козицький.

За його даними, зруйновано понад 30 будинків, більше ніж 250 квартир, 10 гуртожитків, будинок дитини, два виші та санаторна школа. Крім цього, пошкоджена одна підстанція у Львові - 150 абонентів залишаються без електропостачання.

Також постраждали 34 людини. Пошкоджені близько 30 будинків та понад 50 автомобілів.

Відновлення зруйнованого житла: що обіцяють

Комісія з надзвичайних ситуацій Львова ухвалила рішення щодо виділення 100 мільйонів грн на відновлення зруйнованих помешкань.

Всім мешканцям, які втратили житло, запропонували тимчасово проживати в готелі або в модульному містечку, в Стрийському парку, яке розташоване поруч.

Що кажуть військові

За даними Повітряних сил, окупанти випустили уночі 10 "калібрів". Українській ППО вдалось знищити лише 7. А начальниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк зауважила, що загалом Росія задіяла щонайменше 6 ракетоносіїв. Три з яких надводні, ще три – підводні.

"Я наголошую, що 2500 км - це відстань, яку може подолати "калібр", випущений з моря і він покриває фактично всю територію України", - зазначила вона.

Речниця наголосила, що наслідки атаки по Львову можуть бути як від влучання, так і від збиття ракет, уламків. 

Реакція президента Зеленського

Український президент оприлюднив відео з наслідками атаки: "Львів. Наслідки нічного удару російських терористів. На жаль, є поранені та загиблі. Мої співчуття рідним. Обовʼязково буде відповідь ворогу. Відчутна".

Делі читайте тут.

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