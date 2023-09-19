Напали на соціологів у дусі пізнього Януковича, обвинувачують у маніпуляціях.

Але — неча на дзеркало пенять.

Нинішня влада дуже вправно критикувала опонентів. Але самі позиції тримають дуже слабко. А ситуація вимагає рішучих і небанальних дій, — які єдині можуть вивести із пастки.

Дій, щоб і суспільство, і партнери України повірили, що урок пішов у прок. Інакше наступних уроків не уникнути.

Перше. Фігуранти корупційних розслідувань, включно з мешканцями президентського Офісу, мають полишити свої посади. Вони стали тягарем, з ними конструкція не літає.

Друге. Щоб різним мудрагелям не повадно було лізти в Офіс — позаштатні радники президента, його Офісу і керівництва Офісу мають підпадати під декларування.

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Третє. Прозорість і свобода слова — основа довіри. Маркер — повернення до цифрового мовлення опозиційних каналів.

Четверте. Місцеві громади — обовʼязковий учасник програм з відновлення. Ніякої "семипартнерщини", ніяких монополій, суперміністерств і суперагенцій. Децентралізація, інклюзивність і перехресний взаємний контроль.

Пʼяте — не за значенням, а лише за порядком викладення. Єдність так єдність. Ніяких політичних справ проти опозиціонерів, ніякого шельмування на марафоні та телеграм-каналах.

Повернення духу і процедур консенсусного прийняття рішень, які діяли у березні 2022 року. Єдине — з висвітленням парламентського процесу у ЗМІ.

Оце все — поверне довіру й Армії, і країни, і партнерів.

Ворог піймає облизня.

Як думаєте, що треба, щоб на Банковій зрозуміли необхідність такого виходу з пастки?

Джерело

Про автора. Ростислав Павленко, український політик, політолог, політтехнолог, викладач. Народний депутат України IX скликання

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