Уперше за 40 років паузи: гурт ABBA випустив новий альбом
Шведський гурт ABBA випустив перший за 40 років музичний альбом
Про це повідомили на офіційному сайті ABBA.
Новий альбом має назву Voyage і до нього увійшло 10 пісень. Композиції Don`t Shut Me Down і I Still Have Faith In You гурт випустив 2 вересня 2021 року.
Попередній альбом The Visitors вийшов 1981 року.
Зараз виконавці готуються до концерту, що відбудеться в травні 2022 року та, як обіцяють артисти, стане революційним.
Відомі хіти й нові композиції виконають цифрові аватари співаків, розроблені фахівцями з компанії Джорджа Лукаса, що створив "Зоряні війни". Самі виконавці гратимуть наживо поряд зі своїми цифровими копіями.
Учасники гурту Бйорн Ульвеус і Бенні Андерсон оголосили, що цей альбом стане останнім у історії ABBA.
Довідка: гурт ABBA був створений 1972 року, а його назва походить від перших літер імен виконавців: Анні-Фрід Лінгстад, Бенні Андерсон, Бйорн Ульвеус, Агнета Фельтског. ABBA стали переможцями "Євробачення" 1974 року, де виконали композицію Waterloo. Розпався гурт 1982 року.
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