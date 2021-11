Уперше за 40 років паузи: гурт ABBA випустив новий альбом

Про це повідомили на офіційному сайті ABBA.



Новий альбом має назву Voyage і до нього увійшло 10 пісень. Композиції Don`t Shut Me Down і I Still Have Faith In You гурт випустив 2 вересня 2021 року.



Попередній альбом The Visitors вийшов 1981 року.



Зараз виконавці готуються до концерту, що відбудеться в травні 2022 року та, як обіцяють артисти, стане революційним.



Відомі хіти й нові композиції виконають цифрові аватари співаків, розроблені фахівцями з компанії Джорджа Лукаса, що створив "Зоряні війни". Самі виконавці гратимуть наживо поряд зі своїми цифровими копіями.



Учасники гурту Бйорн Ульвеус і Бенні Андерсон оголосили, що цей альбом стане останнім у історії ABBA.



Довідка: гурт ABBA був створений 1972 року, а його назва походить від перших літер імен виконавців: Анні-Фрід Лінгстад, Бенні Андерсон, Бйорн Ульвеус, Агнета Фельтског. ABBA стали переможцями "Євробачення" 1974 року, де виконали композицію Waterloo. Розпався гурт 1982 року.



