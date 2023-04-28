УПЛ: "Динамо" перемогло "Металіст", а "Шахтар" - "Колос". Розклад і результати всіх матчів 23-го туру
У п'ятницю, 28 квітня, трьома матчами стартував 23-й тур чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
23-й тур
28 квітня
"Верес" - "Львів" 3:2
Голи: Кучеров, 13, Блізніченко, 18, Шестаков, 49 - Свржняк, 4, 45+1
"Металіст" - "Динамо" 1:3
Голи: Прядун, 81 - Сирота, 70, Ванат, 75, Вівчаренко, 45+1
"Колос" - "Шахтар" 1:3
Голи: Оріховський, 13 - Бондаренко, 47 (пен.), Траоре, 52, Келсі, 80
29 квітня
13:00 "Зоря" - "Чорноморець". Трансляція - УНІАН
13:00 "Минай" - "Металіст 1925". Трансляція - Setanta Sports
14:00 "Інгулець" - "Дніпро-1". Трансляція - Setanta Sports
15:00 "Кривбас" - "Олександрія". Трансляція - Setanta Sports
15:00 "Рух" - "Ворскла". Трансляція - УНІАН
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