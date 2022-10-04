УПЛ назвала точну дату матчу "Шахтар" - "Динамо" в чемпіонаті України
Матч 7-го туру чемпіонату України між "Шахтарем" та "Динамо" відбудеться 16 жовтня
Про це повідомляє офіційний сайт прем'єр-ліги.
Дирекція УПЛ затвердила дати проведення та час початку матчів 7-го туру чемпіонату України. Після цього стало відомо, що гра "Шахтар" - "Динамо" відбудеться у неділю 16 жовтня у Києві.
Після 5-го туру чемпіонату України "Шахтар" має 13 очок та очолює турнірну таблицю. "Динамо" має 6 пунктів та йде дев'ятим.
Розклад матчів 7-го туру чемпіонату України
14 жовтня
18:00 - "Минай" – "Верес"
15:00 - "Чорноморець" – "Кривбас"
15 жовтня
13:00 - "Металіст" – "Ворскла"
15:00 - "Зоря" – "Колос"
17:00 - "Металіст 1925" – "Львів"
16 жовтня
15:00 - "Рух" – "Дніпро-1"
17:00 - "Шахтар" – "Динамо"
- 13 вересня повідомлялося, що матч між "Шахтарем" та "Динамо" може відбутися 15 жовтня у Лондоні.
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