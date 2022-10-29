УПЛ: "Шахтар" зіграв унічию з "Олександрією", розклад 10-го туру чемпіонату України з футболу
У суботу, 29 жовтня, були зіграні два матчі 10-го туру чемпіонату України з футболу
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Українська Прем'єр-ліга
10-й тур
28 жовтня
"Металіст 1925" - "Зоря" 0:3
Голи: Чурко, 38, Нагнойний, 45, Імереков, 58
29 жовтня
"Ворскла" - "Минай" 2:0
Голи: Сефері, 19, Марлісон, 64
"Шахтар" - "Олександрія" 2:2
Голи: Михайличенко, 42, Мудрик, 82 - Цуріков, 5, Демченко, 86
Вилучення: Тейлор, 57 (друга жовта картка)
30 жовтня
13:00 "Дніпро-1" - "Чорноморець"
13:00 "Львів" - "Металіст" (Setanta)
17:00 "Динамо" - "Кривбас"
31 жовтня
13:00 "Колос" - "Верес" (Setanta)
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