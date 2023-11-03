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УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру чемпіонату України з футболу

3 листопада, 2023 п'ятниця
06:02
Спорт Динамо - Шахтар

У п'ятницю, 3 листопада, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють в 13-му турі Української Прем'єр-ліги

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Трансляції матчів 13-го туру УПЛ доступні, зокрема, на OTT-платформах Megogo, Київстар, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та Суспільному.   

Українська Прем'єр-ліга

13-й тур

3 листопада, п'ятниця

17:00 "Динамо" - "Шахтар" (Трансляція - 2+2)

4 листопада, субота

13:00 ЛНЗ - "Колос" (OTT)

5 листопада, неділя

13:00 "Минай" - "Ворскла" (Ютуб, Спорт 1, Суспільне Спорт)

15:00 "Металіст 1925" - "Чорноморець" (OTT)

17:00 "Верес" - "Зоря" (Ютуб)

6 листопада, понеділок

15:00 "Полісся" - "Кривбас" (OTT)

17:00 "Дніпро-1" - "Олександрія" (Уніан)

19:00 "Рух" - "Оболонь" (Ютуб, Спорт 1, Суспільне Спорт)

  • 1 листопада у перенесеному матчі 5-го туру УПЛ СК "Дніпро-1" переміг львівський "Рух".
футбол
Динамо
Шахтар
УПЛ
чемпіонат України
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