УПЛ: розклад матчів і трансляцій 13-го туру чемпіонату України з футболу
У п'ятницю, 3 листопада, київське "Динамо" та донецький "Шахтар" зіграють в 13-му турі Української Прем'єр-ліги
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Трансляції матчів 13-го туру УПЛ доступні, зокрема, на OTT-платформах Megogo, Київстар, Vodafone TV, Volia TV, Omega TV, Sweet TV та Setanta Sports, телеканалах УНІАН, Sport 1 та Суспільному.
Українська Прем'єр-ліга
13-й тур
3 листопада, п'ятниця
17:00 "Динамо" - "Шахтар" (Трансляція - 2+2)
4 листопада, субота
13:00 ЛНЗ - "Колос" (OTT)
5 листопада, неділя
13:00 "Минай" - "Ворскла" (Ютуб, Спорт 1, Суспільне Спорт)
15:00 "Металіст 1925" - "Чорноморець" (OTT)
17:00 "Верес" - "Зоря" (Ютуб)
6 листопада, понеділок
15:00 "Полісся" - "Кривбас" (OTT)
17:00 "Дніпро-1" - "Олександрія" (Уніан)
19:00 "Рух" - "Оболонь" (Ютуб, Спорт 1, Суспільне Спорт)
- 1 листопада у перенесеному матчі 5-го туру УПЛ СК "Дніпро-1" переміг львівський "Рух".
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