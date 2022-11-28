УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 15-го туру
За підсумками 15-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" скоротив відставання від "Дніпра-1" до 5 очок
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 15-му турі "Дніпро-1" поступився у Кривому Розі "Кривбасу" 1:2. Команда Олександра Кучера залишилася з 35 очками на першому місці. Проте "Шахтар" скоротив відставання від лідера до 5 пунктів завдяки перемозі над "Ворсклою" - 3:2. Третю-четверту позиції ділять "Зоря" та "Дніпро-1", які мають по 27 балів.
Перед зимовою перервою більшість клубів 2 грудня ще зіграють у перенесених матчах 7-го туру.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.64
Купівля 39.64Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 40.12Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе