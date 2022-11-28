УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 15-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 15-му турі "Дніпро-1" поступився у Кривому Розі "Кривбасу" 1:2. Команда Олександра Кучера залишилася з 35 очками на першому місці. Проте "Шахтар" скоротив відставання від лідера до 5 пунктів завдяки перемозі над "Ворсклою" - 3:2. Третю-четверту позиції ділять "Зоря" та "Дніпро-1", які мають по 27 балів.

Перед зимовою перервою більшість клубів 2 грудня ще зіграють у перенесених матчах 7-го туру.

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