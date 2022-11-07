УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 11-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Дніпро-1" в 11-му турі переміг "Минай" 3:1, набрав 28 очок та продовжує випереджати "Шахтар" на 5 пунктів. Донеччани переграли "Інгулець" 3:0 та мають матч в запасі. Третьою з 22 пунктами йде "Зоря", яка здолала "Металіст" - 3:2.

"Динамо" завдяки виграшу в "Чорноморця" з рахунком 3:0 набрало 16 пунктів та піднялося на шосту позицію.

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