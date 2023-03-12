УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 17-го туру

Про це повідомляє Еспресо.TV.

"Дніпро-1" поступився "Динамо" 0:1 та з 36 очками скотився на друге місце. Лідерство захопив "Шахтар", який переміг "Кривбас" - 3:0 та набрав 39 пунктів. Третьою йде "Зоря", яка переграла "Львів" 3:1 та набрала 34 бали. Динамівці з 33 очками йдуть четвертими.