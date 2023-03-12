УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 17-го туру
За підсумками 17-го туру чемпіонату України з футболу "Шахтар" відібрав лідерство в турнірній таблиці у "Дніпра-1"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
"Дніпро-1" поступився "Динамо" 0:1 та з 36 очками скотився на друге місце. Лідерство захопив "Шахтар", який переміг "Кривбас" - 3:0 та набрав 39 пунктів. Третьою йде "Зоря", яка переграла "Львів" 3:1 та набрала 34 бали. Динамівці з 33 очками йдуть четвертими.
- 11 березня "Зоря" перемогла "Львів" у 17-му турі чемпіонату України, а 12 березня "Динамо" переграло "Дніпро-1".
- 12 березня "Шахтар" розтрощив "Кривбас" та відібрав у "Дніпра-1" лідерство в УПЛ.
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