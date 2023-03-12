Про це повідомляє Еспресо.TV.

У Кривому Розі "Шахтар" вийшов вперед на 58-й хвилині, коли забив Георгій Судаков. Перевагу команди Ігора Йовічевіча на 80-й хвилині збільшив венесуельський новачок Кевін Келсі, який вперше забив за "гірників". До розгромного рахунок невдовзі довів Мар'ян Швед.

"Шахтар" переміг "Кривбас" 3:0, набрав 39 очок та вийшов на перше місце в турнірній таблиці. Донеччани випередили на 3 пункти "Дніпро-1". Третьою з 34 балами йде "Зоря". "Динамо" з 33 очками - четверте.

Чемпіонат України

17-й тур

12 березня

"Кривбас" - "Шахтар" 0:3

Голи: Судаков, 58, Келсі, 80, Швед, 84