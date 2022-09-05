Про це повідомляє Еспресо.TV.

У 3-му турі прем'єр-ліги "Зоря" перемогла у Києві "Динамо" з рахунком 3:2, набрала 9 очок та вийшла на перше місце. Для динамівців ця поразка стала другою поспіль на старті чемпіонату і вони без жодного пункту розташувалися на 15-й позиції.

У ще трьох команд - "Колоса", "Металіста"" та "Шахтаря" по 7 балів.

3 вересня у Києві "Динамо" у більшості програло "Зорі" у 3-му турі УПЛ.

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