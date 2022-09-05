УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця після 3-го туру
За підсумками 3-го туру чемпіонату України з футболу турнірну таблицю очолює "Зоря", а "Динамо" займає 15-те місце
Про це повідомляє Еспресо.TV.
У 3-му турі прем'єр-ліги "Зоря" перемогла у Києві "Динамо" з рахунком 3:2, набрала 9 очок та вийшла на перше місце. Для динамівців ця поразка стала другою поспіль на старті чемпіонату і вони без жодного пункту розташувалися на 15-й позиції.
У ще трьох команд - "Колоса", "Металіста"" та "Шахтаря" по 7 балів.
- 3 вересня у Києві "Динамо" у більшості програло "Зорі" у 3-му турі УПЛ.
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