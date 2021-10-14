"Упродовж місяця-двух": радниця головнокомандувача ЗСУ анонсувала скасування останніх обмежень для жінок в армії

Про це заявила в ефірі "Радіо Свобода" радниця головнокомандувача ЗСУ з гендерних питань Вікторія Арнаутова.



"Залишається декілька посад у ВМС - Військово-морських силах - щодо жінок. Але ми зараз проводимо роботу, і я думаю, що протягом місяця-двох всі обмеження будуть скасовані", - сказала Арнаутова.



Радниця головнокомандувача ЗСУ пояснила, що наявні обмеження стосуються бойових посад.



"Це бойові посади. Посади на кораблях та інші посади, які пов'язані з отруйними, вибуховими речовинами. Тут логіка така - це не означає, що ми хочемо загнати жінок на ці посади. Це такі міжнародні підходи: у законодавстві не повинно бути жодних обмежень для будь-кого. Коли в нас є ці обмеження, то виходить, що ми не дозволяємо жінці самостійно ухвалювати рішення щодо своєї долі, об'єктивізуємо її", - сказала Арнаутова.



Радниця головнокомандувача ЗСУ зазначила, що в ЗСУ наразі служать близько 50 тис. жінок - військових і цивільних.



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