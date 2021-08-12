Уруський заявив, що ДОЗ виконане на 60%

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Інтерфакс-Україна.

За його словами, з 22,7 млрд грн держоборонзамовлення Міноборони контракти укладені або пролонговані вже більш ніж на 17 млрд грн.

Уруський зазначив, що цей результат досягнуто за рахунок пролонгації контрактів минулих років, тоді як ситуація з новими контрактами його поки не влаштовує.



Віцепрем'єр додав, що у 2022 році планується виділити кошти на нове Агентство оборонних технологій.



