Уруський заявив, що ДОЗ виконане на 60%
На початок серпня рівень виконання Державного оборонного замовлення складає понад 60%, тоді як рік тому він був - більше 30%
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський, передає Інтерфакс-Україна.
За його словами, з 22,7 млрд грн держоборонзамовлення Міноборони контракти укладені або пролонговані вже більш ніж на 17 млрд грн.
Уруський зазначив, що цей результат досягнуто за рахунок пролонгації контрактів минулих років, тоді як ситуація з новими контрактами його поки не влаштовує.
Віцепрем'єр додав, що у 2022 році планується виділити кошти на нове Агентство оборонних технологій.
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