Уряд дозволив розробляти профстандарти на нові професії
Кабінет міністрів оновив Порядок розроблення, введення в дію та перегляду професійних стандартів, який дозволяє розробляти профстандарти на нові професії, які відсутні у Класифікаторі
Про це повідомляє Урядовий портал.
За словами голови Національного агентства кваліфікацій (НАК) Юрія Баланюка, постанова усуває недосконалість Класифікатора професій. Так, його застарілість гальмувала процес розроблення професійних стандартів на нові професії, оскільки спочатку її треба було внести у Класифікатор, а це потребувало багато часу.
Він зазначив, що НАК за новими правилами є суб'єктом перевірки професійних стандартів. Також вдосконалено процедуру перегляду професійного стандарту.
Зазначається, що за новими правилами Міністерство економіки має один місяць на затвердження профстандарту.
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