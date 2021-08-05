Уряд дозволив сплачувати аванс на матеріали для добудови трьох мостів у рамках "Великого будівництва"

Про це повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури.



Згідно з повідомленням, уряд дозволив здійснювати передоплату на закупівлю матеріалів для Запорізького мосту, який є найбільшим та найвідомішим довгобудом країни, мосту в Кременчуці загальнонаціонального значення, а також Ямпільського мосту - прикордонного переходу через річку Дністер на українсько-молдовському держкордоні.



Зазначається, що усі три об'єкти є позакласовими, тобто, завдовжки понад 500 м з індивідуальними конструкціями прогонових будов та опор. За даними відомства, в Україні є наразі лише 13 подібних позакласових штучних споруд.



"Таке рішення надасть можливість сплачувати аванс на матеріали для будівництва мостів. Аванс не має перевищувати 100% їх вартості й виділяється на строк не більш як дев'ять місяців, враховуються також і раніше надані аванси. Термін виготовлення металевих конструкцій становить від 6 до 9 місяців. Згідно зі світовою практикою заводи-виробники не відпускають продукцію без повної оплати", - зазначили у міністерстві.



У пресслужбі зауважили, що виділення авансу дозволить у повному обсязі профінансувати виготовлення головних елементів мостів - балок прогонових будов. Наразі потреба у металоконструкціях для Запорізького мосту складає 1,2 млрд грн, Кременчуцького - 1,1 млрд грн, Ямпільського - 1,3 млрд грн.

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