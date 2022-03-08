Уряд продовжить виплачувати соцдопомогу малозабезпеченим верствам населення та змінив порядок нарахування пільг та субсидій

Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні.



"Уряд ухвалив рішення, що допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту", - сказав він.



Прем'єр також розповів про пільги та субсидії.



"Уряд змінив порядок їх нарахування. У разі, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через “Ощадбанк”, навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках", - повідомив Шмигаль,



Він подянував всім волонтерам та соціальним працівникам, які в часи війни допомагають тим, "кому допомога сьогодні потрібна найбільше – людям літнього віку, інвалідам, важкохворим"

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