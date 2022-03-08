Уряд продовжить виплачувати соцдопомогу малозабезпеченим верствам населення та змінив порядок нарахування пільг та субсидій
Кабінет Міністрів України працює над тим, щоб найменш захищені верстви населення отримували допомогу
Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у зверненні.
"Уряд ухвалив рішення, що допомога малозабезпеченим сім’ям, одиноким матерям, дітям з тяжкими захворюваннями, виплати внутрішньо переміщеним особам будуть продовжені без необхідності звертатися до органів соцзахисту", - сказав він.
Прем'єр також розповів про пільги та субсидії.
"Уряд змінив порядок їх нарахування. У разі, якщо місцеві органи соцзахисту не зможуть виконувати свої функції, всі виплати будуть здійснені безпосередньо Міністерством соціальної політики через “Ощадбанк”, навіть якщо в отримувачів відкриті рахунки в інших банках", - повідомив Шмигаль,
Він подянував всім волонтерам та соціальним працівникам, які в часи війни допомагають тим, "кому допомога сьогодні потрібна найбільше – людям літнього віку, інвалідам, важкохворим"
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