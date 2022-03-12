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"Уряд роботу зробив, справа за Верховною Радою": Зеленський оголосив про скасування ПДВ і акцизу на пальне
Президент Володимир Зеленський закликав Верховну Раду скасувати податок та акциз на бензин і дизель. Спікер парламенту Руслан Стефанчук вже готує засідання з цього приводу.
Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.
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