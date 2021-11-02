Уряд заборонив: Шмигаль пообіцяв, що жодних відключень споживачів від світла й газу в Україні не буде

Про це Шмигаль сказав під час пресконференції у Запоріжжі, передає Еспресо.TV.



"Жодних відключень газу та електроенергії у нас не передбачається. Ми вже наголошували, що ми урядовим рішенням заборонили відклчення споживачів, і бюджетних, і приватних від газопостачальників", - сказав Шмигаль.



Прем'єр також заявив, що опалювальний сезон в Україні проходить стабільно та "не буде зірваним".



Він також нагадав, що протягом цього року тариф на електроенергію в Україні складатиме 1,44 грн кВт/год для споживачів менше 250 кВт і 1,68 грн кВт/год, для домогосподарств, які споживають більше.



"Стосовно цін на ринку електроенергії, а це не стосується населення, це стосується бізнесу, то там ціна може коливатися. Це ринок і тут треба сказати, що в Україні ціна на електроенергію нижче, ніж в Європі", - зауважив Шмигаль.



Він додав, що всі споживачі будуть "спокійно безперервно забезпечені електроенергією".

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