Уряд заборонив: Шмигаль пообіцяв, що жодних відключень споживачів від світла й газу в Україні не буде
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль пообіцяв, що жодних відключень споживачів від світла й газу в Україні впродовж опалювального сезону не буде
Про це Шмигаль сказав під час пресконференції у Запоріжжі, передає Еспресо.TV.
"Жодних відключень газу та електроенергії у нас не передбачається. Ми вже наголошували, що ми урядовим рішенням заборонили відклчення споживачів, і бюджетних, і приватних від газопостачальників", - сказав Шмигаль.
Прем'єр також заявив, що опалювальний сезон в Україні проходить стабільно та "не буде зірваним".
Він також нагадав, що протягом цього року тариф на електроенергію в Україні складатиме 1,44 грн кВт/год для споживачів менше 250 кВт і 1,68 грн кВт/год, для домогосподарств, які споживають більше.
"Стосовно цін на ринку електроенергії, а це не стосується населення, це стосується бізнесу, то там ціна може коливатися. Це ринок і тут треба сказати, що в Україні ціна на електроенергію нижче, ніж в Європі", - зауважив Шмигаль.
Він додав, що всі споживачі будуть "спокійно безперервно забезпечені електроенергією".
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.22
Купівля 26.22Продаж 26.44
-
EUR
Купівля 30.29Продаж 30.66
- Актуальне
- Важливе