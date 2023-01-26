Про це інформує окремий медичний загін спецпризначення "Білі берети – Рівне".

У боях з російськими окупантами, за правду та свободу України загинув інструктор і бойовий медик ЗСУ, Герой України Роман Бабич на псевдо Диск.

"Один із тих, хто 2014 року стояв біля джерел українського такмеда (тактична медицина, - ред.). Один із найкращих інструкторів та бойових медиків. Тепер він Воїн Царства Небесного! Честь", - написав військовий Юрій Тарасюк.

Також про загибель повідомила страхова компанія, де боєць працював директором департаменту.

"Роман завжди хотів бути лікарем і допомагати людям. Він реалізував цю мрію: спочатку рятуючи життя військових в АТО, потім навчаючи першої невідкладної медичної допомоги цивільних. З початку повномасштабного вторгнення Роман не міг зробити інакше: відвіз свою сім'ю до відносно безпечного місця та пішов захищати нас і Батьківщину", - йдеться в заяві.

Проєкт Ветерани.UA повідомляє, що загалом Диск врятував близько 600 українських захисників.

Роман Бабич народився у Сумській області 1985 року. Здобув освіту за спеціальністю "лікар загальної практики" в Національному медичному університеті імені Богомольця. Диск служив у 1-му механізованому батальйоні 93-ї гвардійської окремої механізованої бригади.

У вересні 2014 року Роман пішов добровольцем на захист кордонів на сході України. Отримавши посаду начальника медичного пункту.

Захисник був у найгарячіших точках - евакуював поранених та загиблих бійців з Донецького аеропорту, Авдіївки, Пісків, Водяного, Опитного, Тоненького, з опорних пунктів шахти Бутівка, РЛС "Зеніт".

Бабич розповідав: "13 січня 2015 року мій другий день народження. Ми одним екіпажем, що залишився на весь батальйон, їхали на евакуацію наших десантників у ДАП, потрапили під обстріл ворожих "градів" (вони "ловили" танк та БМП, що прикривали відхід МТ-ЛБ з пораненими), та лише дивом залишилися неушкоджені. В той день шматком асфальту, що підняло вибухом снаряда, розбило лобове скло в машині з моєї сторони. Уламок розколовся об мою каску. Ми не зупинилися, доїхали до місця зустрічі з МТЛБ, оперативно надали допомогу та доставили хлопців до найближчої лікарні".

У 2015 році Диск отримав нагороду "Народний Герой України". Того ж року чоловік демобілізувався.

Після початку повномасштабного вторгнення Роман повернувся на війну.

У Романа Бабича залишилася дружина та двою дітей.

Одна із членів ради громадського контролю при Бюро економічної безпеки Ганна Майборода пише: "Ти навчив величезну кількість людей рятувати життя. Ти один із найкращих в українському братстві такмедів. Я просто не хочу в це вірити, божевільна втрата".

Пресофіцерка 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Ірина Рибакова опублікувала останні світлини Бабича за роботою з пораненими 93 омбр.

"Публікую, мабуть, останні фото Романа Бабича. Принаймні, за роботою. У той день, позавчора, я приїхала до наших медиків, просто привітатися й обійнятися. Привезли поранених, і Роман разом із колегами рятували життя. Я називаю це таїнством порятунку, бо дії наших медиків, а зокрема хірургів, завжди виглядають дивовижно. Дочекавшись, коли Роман закінчить роботу, підійшла до нього в коридорі, бо ми ніколи особливо не спілкувалися. Я колись проходила у нього денний тренінг з такмеду, коли ще була у Карпатській Січі. Роман сказав, що пам‘ятає мене, стежить у соцмережах за сторінками 93-ї та подякував за роботу. А я йому подякувала за нього. А вночі він і його три колеги загинули", - написала Рибакова.