Усика "нокаутували" на матчі Ліги чемпіонів у Києві
Український боксер Олександр Усик сфотографувався з топменеджерами "Барселони" під час матчу іспанців з "Динамо" у Лізі чемпіонів у Києві
Фото оприлюднено промоутерською компанією K2 Promotions у Instagram.
Олександр Усик відвідав матч "Динамо" проти "Барселони" на "Олімпійському", в якому кияни програли каталонцям 0:1.
Чемпіон світу в надважкій вазі опинився під час гри у центрі уваги. Зокрема, з ним у VIP-ложі сфотографувалися президент "Барселони" Жоан Лапорта та віцепрезидент іспанського клубу Рафаель Юсте, який на знімку жартома підніс кулак до щелепи боксера та "нокаутував" його.
Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
- Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося "Барселоні".
- Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни у домашній грі з "Барселоною" заслуговували щонайменше на нічию.
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