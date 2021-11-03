Усика "нокаутували" на матчі Ліги чемпіонів у Києві

Фото оприлюднено промоутерською компанією K2 Promotions у Instagram.

Олександр Усик відвідав матч "Динамо" проти "Барселони" на "Олімпійському", в якому кияни програли каталонцям 0:1.

Чемпіон світу в надважкій вазі опинився під час гри у центрі уваги. Зокрема, з ним у VIP-ложі сфотографувалися президент "Барселони" Жоан Лапорта та віцепрезидент іспанського клубу Рафаель Юсте, який на знімку жартома підніс кулак до щелепи боксера та "нокаутував" його.

Усик є чемпіоном світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Нагадаємо, 2 листопада у 4-му турі групового раунду Ліги чемпіонів "Динамо" у Києві поступилося "Барселоні".

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу заявив, що кияни у домашній грі з "Барселоною" заслуговували щонайменше на нічию.

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