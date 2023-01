Про це повідомляє "Український футбол".

За словами керівника групи YouTube-каналів One Pitch Group Олександра Денисова, президент "Полісся" Геннадій Буткевич запевнив його, що Олександр Усик зіграє за житомирський клуб на турнірі Winter Cup, який відбудеться у лютому в Туреччині.

"Сам власник "Полісся" пообіцяв діамант цієї історії: у турнірі братиме участь Олександр Усик. Більше того, він планує грати не в одному матчі, а в усіх, де грає "Полісся". Ми пам’ятаємо, як рік тому британські та світові таблоїди писали про цю подію, так що, як то кажуть, show must go on", - розповів Денисов.

Winter Cup відбуватиметься з 6 по 15 лютого у Туреччині. У турнірі візьмуть участь "Полісся", яке виступає у першій лізі, "Ворскла", "Верес" та естонська "Левадія".

У 2022 році Олександр Усик зіграв за "Полісся" на першому турнірі Winter Cup.

Між тим, участь українця в цього річному турнірі виглядає ризикованою через небезпеку травмуватися перед головним боксерським поєдинком в кар'єрі. Очікується, що у березні Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі.

4 лютого 2022 року Олександр Усик вийшов на матч проти "Вереса" у складі "Полісся".

