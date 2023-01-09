Усика схиляють до ризикованого вчинку, який поставить під загрозу бій з Ф'юрі
Український боксер Олександр Усик має намір зіграти за футбольний клуб "Полісся" у передсезонному турнірі в Туреччині
Про це повідомляє "Український футбол".
За словами керівника групи YouTube-каналів One Pitch Group Олександра Денисова, президент "Полісся" Геннадій Буткевич запевнив його, що Олександр Усик зіграє за житомирський клуб на турнірі Winter Cup, який відбудеться у лютому в Туреччині.
"Сам власник "Полісся" пообіцяв діамант цієї історії: у турнірі братиме участь Олександр Усик. Більше того, він планує грати не в одному матчі, а в усіх, де грає "Полісся". Ми пам’ятаємо, як рік тому британські та світові таблоїди писали про цю подію, так що, як то кажуть, show must go on", - розповів Денисов.
Winter Cup відбуватиметься з 6 по 15 лютого у Туреччині. У турнірі візьмуть участь "Полісся", яке виступає у першій лізі, "Ворскла", "Верес" та естонська "Левадія".
У 2022 році Олександр Усик зіграв за "Полісся" на першому турнірі Winter Cup.
Між тим, участь українця в цього річному турнірі виглядає ризикованою через небезпеку травмуватися перед головним боксерським поєдинком в кар'єрі. Очікується, що у березні Олександр Усик проведе бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі проти британця Тайсона Ф'юрі.
- 4 лютого 2022 року Олександр Усик вийшов на матч проти "Вереса" у складі "Полісся".
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