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Ув'язнений окупантами в ОРДО українець Погорєлов пережив тортури та перебуває у критичному стані, - Денісова

15 лютого, 2022 вiвторок
09:26
війна з Росією

Українець Олександр Погорєлов, якого окупанти п'ятий рік утримують у СІЗО Донецька, перебуває у критичному стані та потребує негайного звільнення

Про це заявила омбудсман Людмила Денісова.

Олександр Погорєлов - мешканець Донецька, будівельник за спеціальністю. Після початку війни він виїхав до Києва, однак іноді приїжджав до рідних у тимчасово окупованих Донецьк.

Окупанти викрали українця 30 листопада 2017 року під час перетину КПВВ на тимчасово окупованій території, коли він повертався до столиці. За кілька днів до будинку батьків Олександра Погорєлова в Донецьку прийшли з обшуками. Матір чоловіка звинуватили в "адмінпорушенні" та затримали на 30 днів.

Понад два місяці був відсутній зв'язок з Олександром Погорєловим. Батьки знайшли сина лише 17 лютого 2018 року в СІЗО Донецька, куди принесли йому передачу, яку в них узяли. Це й було підтвердженням перебування чоловіка. 

Уперше рідні побачили Олександра Погорєлова на телеканалі РФ 17 вересня 2018 року. У сюжеті йшлося про те, що його звинувачують у причетності до замаху на ватажка терористів Олександра Захарченка, якого підірвали 31 серпня 2018 року. 

"Цинізм полягав у тому, що на час виходу сюжету Олександр Погорєлов уже десять місяців перебував за ґратами у Донецьку", - зауважила Людмила Денісова.

Унаслідок тортур стан здоров'я українця критичний: нього зламані рука, щелепа, дуже болять нирки. 

Окупанти утримують чоловіка в підвалі донецького СІЗО, у камері-одиначці. Досі тривають "судові засідання": Олександра Погорєлова звинувачують у "шпигунстві" на користь України. Через карантин рідні не можуть принести чоловіку передачі.

"Усі вищеназвані дії стосовно Олександра Погорєлова є порушеннями не лише українського законодавства, але і норм міжнародного права, в тому числі Женевських Конвенцій 1949 року про правила ведення війни, Додаткових протоколів до Женевських Конвенцій від 1977 року та Європейської Конвенції із захисту прав та основоположних свобод людини 1950 року", - наголосила омбудсман.

Людмила Денісова звертається до керівництва Міжнародного комітету Червоного Хреста в Україні терміново здійснити візит до Олександра Погорєлова, сприяти негайному звільненню українця, а також просить координатора від ОБСЄ в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Шарлотту Реландер особисто втрутитися задля порушення питання про його звільнення.
 

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Новини
Донецьк
СІЗО
Омбудсман
Людмила Денісова
звільнення
тортури
окупанти
ОРДО
українець
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