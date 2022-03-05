Уже є рішення про десятки мільйонів доларів на відбудову України після війни, - Зеленський

Про це він сказав на пресконференції, передає Еспресо.TV.



Так, глава держави висловив упевненість, що незабаром влада України зможе звернутися до українських біженців із закликом повернутися додому.

"Упевнений, що скоро ми зможемо сказати нашим людям: повертайтеся! Повертайтеся з Польщі, Румунії, Словаччини та всіх інших країн. Повертайтеся, бо загрози більше немає", - сказав він.



Також, за словами Зеленського, керівництво країни вже думає про майбутнє.



"Як відновити наші міста, відновити економіку. Вже є домовленість про надання Україні десятків мільярдів доларів на відновлення, і це лише перші рішення", - наголосив він.

Нагадаємо, Володимир Зеленський заявив, що в України більше немає кордонів з Польщею, оскільки влада цієї країни допомагає в евакуації і надає притулок українським жінкам і дітям.

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