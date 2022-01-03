В Донецькій області знайшли мертвим військового, основна версія - самогубство
На Донеччині виявили мертвим механіка-водія медпункту першого механізованого батальйону однієї з частин
Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Об’єднаних сил у Facebook.
"03 січня отримано інформацію про виявлення без ознак життя військовослужбовця військової служби за контрактом, 2001 року народження, уродженця смт Нововасилівка Запорізької області", - йдеться у повідомленні.
Попередньо встановлено, що солдат покінчив життя самогубством шляхом пострілу в голову з штатної зброї. Крім цього, розглядаються версії про умисне вбивство, доведення до самогубства та порушення правил поводження зі зброєю.
Відкрито справу про умисне вбивство.
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