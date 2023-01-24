Про це в ефірі Еспресо розповів політолог Євген Магда.

"Я вже не раз зазначав, що є брехня, є цинічна брехня, а є заяви російських політичних керівників. Тріумвірат Путін - Медведєв - Лавров намагається довести світові, що Росія воює з НАТО і те, що не вона розпочала війну. Це, на мою думку, свідчить про те, що в російському істеблішменті шукають шляхи виходу з нинішньої ситуації з мінімізацією власних втрат. Ясно, що вони зараз перебувають на тій стадії, коли говорити про визнання необхідності репарацій чи ще чогось - Росія ще до цього не дійшла. Я думаю, що за теперішньої конфігурації влади вона до цього не дійде", - вважає він.