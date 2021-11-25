В Італії біля стадіону "Наполі" встановили пам'ятник легендарному Марадоні, він помер рівно рік тому
Біля стадіону італійського "Наполі" був встановлений пам'ятник легендарному нападнику Дієго Марадоні
Про це повідомляє видання TgrRai в Twitter.
Пам'ятник Дієго Марадоні встановили в річницю смерті знаменитого футболіста. Він помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років.
Фанати неаполітанського клубу прийшли до стадіону, щоб вшанувати пам'ять Марадони та сфотографуватися біля пам'ятника.
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- 25 листопада минулого року у віці 60 років помер легендарний аргентинський футболіст Дієго Марадона.
- На церемонії прощання із легендарним аргентинським футболістом Дієго Марадоною у Буенос-Айресі прийшло 1 млн осіб.
- 4 грудня стадіон "Сан-Паоло" в Неаполі перейменували на честь легендарного аргентинського футболіста Дієго Марадони.
- Нагадаємо, 29 листопада аргентинська прокуратура висунула особистому лікарю Дієго Марадони звинувачення у ненавмисному вбивстві легендарного футболіста.
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