В Італії біля стадіону "Наполі" встановили пам'ятник легендарному Марадоні, він помер рівно рік тому

Про це повідомляє видання TgrRai в Twitter.



Пам'ятник Дієго Марадоні встановили в річницю смерті знаменитого футболіста. Він помер 25 листопада 2020 року у віці 60 років.



Фанати неаполітанського клубу прийшли до стадіону, щоб вшанувати пам'ять Марадони та сфотографуватися біля пам'ятника.

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#25novembre 2020, la morte di #Maradona. In tanti lo ricordano con fiori ai piedi della statua del pibe de oro allo stadio napoletano di Fuorigrotta intitolato al campione argentino.@TgrRaiCampania #DiegoArmandoMaradona#IoSeguoTgr pic.twitter.com/qkml70ODGa — Tgr Rai (@TgrRai) November 25, 2021

На стадіоні, який перейменували на честь Марадони, домашні матчі чемпіонату Італії проводить футбольний клуб "Наполі", за який колись виступав Дієго Марадона. Саме з аргентинським форвардом вони двічі в своїй історії вигравали Скудетто.

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