В Костелі святого Миколая повністю згорів орган

Про це заявив голова римо-католицької парафії, що користується приміщенням храму, Віталій Кривицький, розповідає Еспресо.TV.



"Серед знищень - тільки концертний орган, який згорів дотла та одна люстра, яка впала на сходах пресвітерія. Саме орган став епіцентром пожежі (коротке замикання під час репетиції). Пожежа на ньому й зупинилася. Подяка за це Всемогутньому Богу та рятувальникам ДСНС!", - написав на фейсбуці священик.



Разом з тим, пожежа не торкнулася дерев'яного вівтаря та амвона.



"Неторкнутими залишилися фігури по обидві сторони органу. Обгорів тільки хрест, що висить посеред вівтарної частини. Весь храм є закопчений та залитий водою", - додав Віталій Кривицький.





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