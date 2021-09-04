В Костелі святого Миколая повністю згорів орган
Пожежою в столичному Костелі святого Миколая знищено концертний орган
Про це заявив голова римо-католицької парафії, що користується приміщенням храму, Віталій Кривицький, розповідає Еспресо.TV.
"Серед знищень - тільки концертний орган, який згорів дотла та одна люстра, яка впала на сходах пресвітерія. Саме орган став епіцентром пожежі (коротке замикання під час репетиції). Пожежа на ньому й зупинилася. Подяка за це Всемогутньому Богу та рятувальникам ДСНС!", - написав на фейсбуці священик.
Разом з тим, пожежа не торкнулася дерев'яного вівтаря та амвона.
"Неторкнутими залишилися фігури по обидві сторони органу. Обгорів тільки хрест, що висить посеред вівтарної частини. Весь храм є закопчений та залитий водою", - додав Віталій Кривицький.
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