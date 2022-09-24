Про це сказав американський політолог Андрій Піонтковський заявив у ефірі програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".

"Путін боявся цієї мобілізації. І раптом все перевернулося. Мобілізація і, фактично, він оголосив про те, що через два тижні 4 області України будуть законодавчо (Думою і Радою федерації) визнані російськими територіями", - вважає Піонтковський.

На його думку, Путін повністю зруйнував всі активи, які залишалися в нього на зовнішньополітичному фронті.

"Це дуже вдало співпало з сесією Генеральною асамблеєю ООН. Ми чули виступи всіх світових лідерів. Той же Байден ніколи так різко не говорив про те, що Путін поставив завдання геноциду, знищення українського народу – "erase (стерти з лиця землі) українську державу ми ніколи не дозволимо", - зазначив політолог.

Піонтковський вважає, що всередині кремлівського угруповання явно сформувалися дві партії.

"Я би їх умовно назвав їх "ультрафашистами" та "поміркованими фашистами". З ультрафашистів ви знаєте пана Стрєлкова, який щодня з'являється на українському телебаченні. До речі, після цих рішень він став з'являтися на офіційних російських провладних ресурсах, знаменуючи перемогу (можливо, тимчасову) ультрафашистської партії. Помірковані фашисти – це, мені здається, більшість оточення Путіна. Вони розуміють, що війна провалилася, і шукають якийсь вихід для збереження свого режиму, для збереження влади і грошей", - сказав він.

На думку політолога, Путін зрозумів, що продовження цієї "помірковано-фашистської" лінії призведе до того, що соратники попросять його відійти в тінь.

"Їм буде легше домовлятися з Заходом про якісь умови виходу із війни без Путіна. Крім того, можна буде пояснити народові, що "винен був Путін", - підсумував Піонтковський.