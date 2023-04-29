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В магазинах Києво-Печерської лаври, які належать Петру Лебедю, торгують російськими товарами, - релігієзнавець Ковальов

29 квітня, 2023 субота
19:10
Суспільство Києво-Печерська лавра, Митрополит Павло (Лебідь)

Андрій Ковальов, релігієзнавець, історик, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, зазначив, що продовжують завозитися церковні товари з Росії, які реалізовуються на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Днями я був у Києво-Печерській лаврі й зазначив, що бізнеси підсанкційного громадянина Петра Лебедя, проти якого запроваджені санкції РНБО та введені у дію указом президента України, чудово працюють у Києво-Печерській лаврі. До речі, у приміщеннях, які на 100% належать державі. Але це пів біди, бо наступна історія полягає у тому, що у цих магазинах, які належать Петру Лебедю, торгують російськими товарами", - розказав релігієзнавець.

Андрій Ковальов зауважив, що з початком повномасштабної агресії РФ всі російські товари закінчилися та зникли з торгових прилавків в Україні.

"Однак зараз завозяться церковні товари з Росії тепер не навпростець, а в об'їзд через інші країн, та реалізовуються у магазинах Паші Мерседеса на території Києво-Печерської лаври. У мене виникає тільки одне питання:  десятки країн світу запроваджують санкції проти Росії, а у Києво-Печерській лаврі можна і далі купувати російські товари й цим самим спонсорувати країну-терориста, країну-окупанта", - підсумував Ковальов.

  • Нагадаємо, настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником Києво-Печерська лавра, митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
  • 2 квітня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що ченці Києво-Печерської лаври, які переходять до ПЦУ, відчувають терор збоку митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя)

Україна
Росія
РПЦ
УПЦ МП
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