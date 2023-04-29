Про це він розповів в етері Еспресо.

"Днями я був у Києво-Печерській лаврі й зазначив, що бізнеси підсанкційного громадянина Петра Лебедя, проти якого запроваджені санкції РНБО та введені у дію указом президента України, чудово працюють у Києво-Печерській лаврі. До речі, у приміщеннях, які на 100% належать державі. Але це пів біди, бо наступна історія полягає у тому, що у цих магазинах, які належать Петру Лебедю, торгують російськими товарами", - розказав релігієзнавець.

Андрій Ковальов зауважив, що з початком повномасштабної агресії РФ всі російські товари закінчилися та зникли з торгових прилавків в Україні.

"Однак зараз завозяться церковні товари з Росії тепер не навпростець, а в об'їзд через інші країн, та реалізовуються у магазинах Паші Мерседеса на території Києво-Печерської лаври. У мене виникає тільки одне питання: десятки країн світу запроваджують санкції проти Росії, а у Києво-Печерській лаврі можна і далі купувати російські товари й цим самим спонсорувати країну-терориста, країну-окупанта", - підсумував Ковальов.