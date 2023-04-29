В магазинах Києво-Печерської лаври, які належать Петру Лебедю, торгують російськими товарами, - релігієзнавець Ковальов
Андрій Ковальов, релігієзнавець, історик, пресофіцер 112-ї бригади Територіальної оборони ЗСУ, зазначив, що продовжують завозитися церковні товари з Росії, які реалізовуються на території Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
Про це він розповів в етері Еспресо.
"Днями я був у Києво-Печерській лаврі й зазначив, що бізнеси підсанкційного громадянина Петра Лебедя, проти якого запроваджені санкції РНБО та введені у дію указом президента України, чудово працюють у Києво-Печерській лаврі. До речі, у приміщеннях, які на 100% належать державі. Але це пів біди, бо наступна історія полягає у тому, що у цих магазинах, які належать Петру Лебедю, торгують російськими товарами", - розказав релігієзнавець.
Андрій Ковальов зауважив, що з початком повномасштабної агресії РФ всі російські товари закінчилися та зникли з торгових прилавків в Україні.
"Однак зараз завозяться церковні товари з Росії тепер не навпростець, а в об'їзд через інші країн, та реалізовуються у магазинах Паші Мерседеса на території Києво-Печерської лаври. У мене виникає тільки одне питання: десятки країн світу запроваджують санкції проти Росії, а у Києво-Печерській лаврі можна і далі купувати російські товари й цим самим спонсорувати країну-терориста, країну-окупанта", - підсумував Ковальов.
- Нагадаємо, настоятель чоловічого монастиря церкви Московського патріархату, що до 29 березня мав договір із Національним заповідником Києво-Печерська лавра, митрополит Павло (Петро Лебідь) підозрюється у розпалюванні міжрелігійної ворожнечі та виправданні російського збройного вторгнення до України. Йому присудили два місяці домашнього арешту.
- 2 квітня предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що ченці Києво-Печерської лаври, які переходять до ПЦУ, відчувають терор збоку митрополита УПЦ (МП) Павла (Лебедя)
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.4
Купівля 37.4Продаж 38.03
-
EUR
Купівля 40.86Продаж 41.83
- Актуальне
- Важливе