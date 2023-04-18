В ОАЕ спростували інформацію про домовленість Реброва зі збірною України

Про це Мохаммед Хамад написав у twitter.

За його словами, інформація про те, що Сергій Ребров домовився про контракт зі збірною України, не відповідає дійсності.

"Ця новина не відповідає дійсності, оскільки тренер вийшов і особисто заявив, що переговорів з українською федерацією не було, відразу після того, як він вибив "Аль-Васл" з півфіналу Кубка ОАЕ, а за два матчі до цього заявив, що немає не було жодної пропозиції від української федерації", - написав Хамад.

Він додав, що Ребров може оголосити про продовження контракту з "Аль-Айном" після завершення сезону, якщо клуб виконає його вимоги щодо трансферів та ставить перед клубом завдання перемогти в азійській Лізі чемпіонів.

Наразі Сергій Ребров є головним тренером "Аль-Айна". Його контракт з клубом з ОАЕ розрахований до літа 2023 року. Також він у 2014-2017 роках тренував "Динамо", очолював "Аль-Аглі" із Саудівської Аравії та угорський "Ференцварош".

Збірна України розпочала відбір ЧЄ-2024 під керівництвом в.о. головного тренера Руслана Ротаня та програла у стартовому матчі Англії (0:2). У наступних матчах вона зустрінеться з Північною Македонією 16 червня у гостях, а проти Мальти зіграє 19 червня у Польщі. Також суперником наших футболістів по кваліфікації є Італія.