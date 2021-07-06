В Одесі двоповерховий будинок впав на парковку, два автомобілі пошкоджено
В Одесі на вулиці Старопортофранківській на парковку впав двоповерховий нежитловий будинок
Про це повідомляє прес-служба ДСНС в Одеській області.
"По прибуттю перших підрозділів було встановлено руйнування двоповерхової нежитлової будівлі (в минулому котельня відділення Дезінфектології) на площі 100м2. Руйнування виникло на паркувальну зону (піднавіси) для автомобілів. Частково пошкоджено 2 легкових автомобіля, власники встановлюються", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що існує загроза подальшого руйнування деяких окремих елементів. Загиблих та постраждалих немає.
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