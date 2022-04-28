В Одесі українські сили ППО збили російський БпЛА-розвідник

Зарано казати, чим завершиться війна. Але одна держава вже точно розтрощила свою репутацію. Це Німеччина, - The Telegraph

Ніхто не хоче третьої світової, - МЗС Китаю відреагувало на слова Лаврова про ризик ядерної війни

Зараз Придністров’я формується росіянами як плацдарм на Заході – і не тільки проти України, а й проти Молдови, – Маломуж