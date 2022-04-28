В Одесі українські сили ППО збили російський БпЛА-розвідник
Сили ППО збили над морем ворожий БПЛА-розвідник, до цього в Одесі було чути вибухи
Про це повідомило оперативне командування "Південь", пише Одеська міськрада.
Зазначається, що БпЛА збили над морем.
"Ворог продовжує повітряну розвідку з метою подальшого нанесення ракетних ударів. Силами ППО над морем збито ворожий БПЛА-розвідник", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, нещодавно мешканці Одещини, Миколаївщини та Херсону чули вибухи. При цьому російські ЗМІ написали, що вибух стався поряд із херсонським телецентром. Після цього у місті перестало працювати російське телебачення.
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