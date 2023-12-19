В ОП розповіли, скільки радників у Зеленського і хто ці люди

Про це Офіс президента повідомив NV у відповідь на запит.

Штатні радники Зеленського

Вадим Свириденко — з питань реабілітації учасників бойових дій;

Тетяна Ломакіна — з питань безбар'єрності;

Ольга Будник — з питань Фонду президента з підтримки освіти, науки та спорту;

Дар’я Герасимчук — з прав дітей та дитячої реабілітації;

Альона Вербицька — з питань забезпечення прав захисників України.

При цьому розмір заробітної плати цих радників в ОП розкривати не стали, зазначивши лише, що їхні заробітки визначаються постановою Кабміну "Про умови оплати праці працівників державних органів, на яких не поширюється дія Закону "Про державну службу".

Позаштатні радники

Ендрю Мак — керівник офісу української юридичної фірми Asters у Вашингтоні;

Сергій Трофімов — колишній перший заступник керівника ОП (2019−2020 роки);

Олег Устенко — економіст, член Національної інвестиційної ради;

Юрій Костюк — колишній заступник голови ОП (2019−2021 роки);

Михайло Радуцький — голова Комітету ВР з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

В ОП зазначили, що зарплату ці консультанти не отримують.