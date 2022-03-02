В Оттаві вулицю, на якій розташоване посольство РФ, запропонували перейменувати на честь Зеленського
Канадський депутат Чарлі Анґус запропонував перейменувати вулицю в Оттаві, де розташоване посольство РФ, на честь президента України Володимира Зеленського
Про це депутат парламенту від Нової демократичної партії написав у твітері.
"Маю просту пропозицію. Посольство РФ у Канаді знаходиться в Оттаві за адресою вулиця Шарлоти 285. Чому б нам не перейменувати її на бульвар Зеленського?" - написав він.
За словами Чарлі Анґуса, президент України змінив відносини Росії зі світом.
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