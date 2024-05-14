Що робити Україні з Конвенцією про протипіхотні міни?
Росія застосувала щонайменше сім типів протипіхотних мін з моменту широкомасштабного вторгнення в Україну. А Україна, на відміну від Москви, підписала Конвенцію про заборону протипіхотних мін
Російське просування через кордон у Харківському напрямі (а може потенційно бути й Сумський, чи Київський) ставить зовсім в іншому ракурсі участь України в Оттавській "Конвенції про заборону застосування, накопичення запасів, виробництва і передачі протипіхотних мін та про їхнє знищення".
Росія не підписувала й не ратифікувала цю Конвенцію. Як і, скажімо, США чи Китай.
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Ми що, найкраще за всіх захищені зараз?! Зокрема, на українсько-російському кордоні.
Росія застосувала щонайменше сім типів протипіхотних мін з моменту широкомасштабного вторгнення в Україну. Це безпрецедентна ситуація, коли країна, яка не є учасником договору, застосовує таку зброю на території країни-учасниці договору.
Україна має почати серйозне обговорення як на РНБО за участю президента, так і зі своїми партнерами питання потенційного виходу з цієї Конвенції.
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Згідно зі ст. 20 Конвенції, "кожна держава-учасниця у порядку здійснення свого державного суверенітету має право вийти з цієї Конвенції. Вона повідомляє про такий вихід всі інші держави-учасниці, Депозитарія і Раду Безпеки Організації Об'єднаних Націй. У такому повідомленні про вихід повинно міститись повне пояснення причин, що мотивують такий вихід". І хоча такий вихід набуває чинності "лише після закінчення цього збройного конфлікту" – необхідно вже думати на перспективу.
Єдина альтернатива: масоване надання Україні засобів, які б могли замінити протипіхотні міни для оборони України, зокрема кордонів.
Треба зараз на все подивитися інакше, ніж в мирний час – війна йде на виживання країни та народу!
Про автора. Валерій Чалий, український дипломат, колишній надзвичайний і повноважний посол України у США
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