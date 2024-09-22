Подивіться на сплату податку на прибуток (ПнП) в II кв. 2024 р. З майже 50 мереж 60% платять менше ніж 10 копійок з літра, тобто мають у кращому випадку чистий прибуток до 60 коп./л. Ще 20% – взагалі безприбуткові.

І це при тому, що валова маржа (до вирахування витрат) становить у цьому році 8-10 грн/л. Заплющивши очі, скажу, що мінімум 3 грн/л – прибуток.

А інакше не може бути, бо тоді незрозуміло, навіщо всі ті люди в мерседесах, ауді та бумерах займаються цим бізнесом. Адже могли б покласти свої гроші на депозити в банку й спокійно попивати джус, не виходячи з басейну.

Секрет простий – державі ті прибутки не показують, щоб не платити податок.

Багатомісячні спроби достукатись до сумління нафтобаронів та розмови про необхідність грошей на війну результату здебільшого не дали. А потужностей податкової фізично не вистачає, щоб всіх постійно перевіряти, а потім в судах доводити свою правоту.

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Тому вирішили ці ігри закінчувати. Не хочете по-хорошому, буде по-поганому. Авансовий податок на прибуток – платиш наперед фіксовану безповоротну суму податку щомісяця. Це не звільняє від всіх зобов'язань з цього податку, а вони, як свідчить досвід тієї ж ОККО, є.

Наочно те що є, і що має бути, якщо застосувати запропоновану у законопроєкті ставку 80 тис. грн на місяць, показано на другій діаграмі. Розрахунково бюджет отримає додатково 350 млн грн ПнП.

Для розуміння: всього в II кв. 2024 р. 50 зазначених мереж сплатили 633 млн грн ПнП. Відмінусуємо ОККО, яка дала 494 млн грн, та WOG (88 млн), які новий податок не помітять, бо вже виконують норматив, лишається 51 млн грн. Тобто зростання збору ПнП з решти мереж складе 7 разів.

Ще раз: це не підвищення податків, це наведення ладу з їхнім адмініструванням. Подальше вдосконалення цього процесу у сфері ПДВ та зарплатних податків (про них ми ще поговоримо окремо) має вивести з "бензинової" тіні понад 10 млрд грн на рік.

P.S. І повірте, залишиться і на джус, і на басейн. І на донати. Звісно, якщо буде бажання.

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Про автора. Сергій Куюн, директор консалтингової компанії А-95

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