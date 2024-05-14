УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця чемпіонату України за два тури до фінішу
За підсумками 28-го туру чемпіонату України з футболу, "Шахтар" гарантував собі золоті медалі, "Динамо" - срібні, а "Кривбас" - бронзові
Про це повідомляє Еспресо.TV.
11 травня "Шахтар" переміг "Динамо" - 1:0, а "Кривбас" 13 травня поступився вдома "Поліссю" - 0:1.
Після цього "Шахтар" набрав 70 очок та став недосяжним для переслідувачів. "Динамо" через поразку "Кривбаса" з 63 пунктами гарантувало собі срібло, а клуб з Кривого Рогу, який має 54 бали - отримає бронзу.
"Шахтар" став чемпіоном України з 15-те. У "Динамо" залишається на один титул УПЛ більше. "Кривбас" здобув бронзові нагороди Прем'єр-ліги втретє. Також він вигравав їх у 1999-му та 2000 роках.
Фото: facebook.com/upl.ua.official
Фото: facebook.com/upl.ua.official
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