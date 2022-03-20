В Росії є бездонний людський ресурс і достатньо техніки, ракет, авіабомб. Але я хочу запитати, що з вами зробили за ці роки? Ви перестали помічати ваші втрати, - Зеленський

Про це Зеленський сказав у своєму відеозверненні.



"В місцях, особливо жорстоких боїв, передні краї нашої оборони просто завалені трупами російських солдатів. І ці трупи, ці тіла ніхто не забирає. По них гонять надходження нових частин. Якісь резерви, які командування РФ збирає де тільки можна. Ми прекрасно розуміємо, що в Росії є бездонний людський ресурс і достатньо техніки, ракет, авіабомб. Але я хочу запитати у громадян РФ, що з вами зробили за ці роки?", - сказав Володимир Зеленський.



Президент України не розуміє, як росіяни не помічають свої втрати.



"Ви перестали помічати ваші втрати. Невже для вас більше нічого не означають слова "син", "мати", "батько"? Вже більше ніж 14 тис. вбитих ваших солдат. Це 14 тис. батьків, дружин, дітей, родичів, друзів. І ви цього не помічаєте? А жертв буде лише більше, поки продовжується ця війна. Це війна ваша, проти нас. Росія проти України, на нашій землі", - йдеться у зверненні Зеленського.



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