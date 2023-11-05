В росіян проблеми з логістикою, перевага у ЗСУ: пресофіцер 3-ї ОШБр про перехід армій на зимовий період

Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".

"У цілому перехід ЗСУ на зимовий період значно кращий, ніж в окупантів, особливо в технічному й побутовому плані. Це напряму впливає на піхоту. ЗСУ можуть використовувати перевагу, бо логістично росіяни забиті великою кількістю "м'ясних штурмів", через це в них проблеми з логістикою", - повідомив Бородін.

В окупантів часто буває нестача тилових сил та засобів для того, щоб задовольнити логістику, каже пресофіцер 3-ї ОШБр.

"Зараз буде досить складний період перед тим, як буде холодно, коли логістика буде складною через дощі, через перехідний період. Це впливає на обидві сторони, але я вважаю, що перевага в цьому плані у ЗСУ", - додав він.