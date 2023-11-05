В росіян проблеми з логістикою, перевага у ЗСУ: пресофіцер 3-ї ОШБр про перехід армій на зимовий період
Олександр Бородін, пресофіцер 3-ї окремої штурмової бригади зазначив, що перехід української армії на зимовий період значно кращий ніж у росіян, зокрема на Бахмутському напрямку
Про це він розповів в етері телеканалу "Еспресо".
"У цілому перехід ЗСУ на зимовий період значно кращий, ніж в окупантів, особливо в технічному й побутовому плані. Це напряму впливає на піхоту. ЗСУ можуть використовувати перевагу, бо логістично росіяни забиті великою кількістю "м'ясних штурмів", через це в них проблеми з логістикою", - повідомив Бородін.
В окупантів часто буває нестача тилових сил та засобів для того, щоб задовольнити логістику, каже пресофіцер 3-ї ОШБр.
"Зараз буде досить складний період перед тим, як буде холодно, коли логістика буде складною через дощі, через перехідний період. Це впливає на обидві сторони, але я вважаю, що перевага в цьому плані у ЗСУ", - додав він.
- Сили оборони України утримують свої позиції та продовжують наступати на деяких ділянках. Так, на Бахмутському напрямку ЗСУ просунулися біля Кліщіївки. Крім цього, захисники мали успіх на лівому березі Херсонської області.
- В Генштабі ЗСУ станом на 5 листопада повідомили, що на Бахмутському напрямку ворог безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Хромового, Кліщіївки та Андріївки, де наші захисники відбили близько 10 атак противника. Також окупанти вели штурмові дії в районі Богданівки Донецької області, успіху не мали. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
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