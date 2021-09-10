В Україні намолочено 45 млн тонн зерна, збирання врожаю триває
В Україні триває збір врожаю зернових та зернобобових культур на площі 10,3 млн га
Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітки та продовольства.
Всього намолочено 45 млн тонн зерна. Пшениці намолочено 32,9 млн тонн, ячменю - 10 млн 94 тис. тонн, гороху - 570 тис. тонн.
Лідером по намолоту зерна є Одещина (більше 4,1 млн тонн зерна), а по урожайності Хмельниччина.
Найвища врожайність насіння ріпаку на Хмельниччині та Черкащині.
У 15 регіонах проводять збирання гречки (по Україні 33%), якої намолочено 27,9 тис. тонн, а Донеччина закінчила збір.
У 11 областях проводять збір проса (по Україні 51%), а в Донецькій, Сумській, Тернопільській та Херсонській його вже закінчили.
Аграрії Вінничини, Рівненщини та Черкащини розпочали копати цукрові буряки (3,3 тис. га, по Україні 1%), накопано 148 тис. тонн солодких коренів.
13 областей розпочали збирати соняшник - 344 тис. га (по Україні 5%).
Сільгосптоваровиробники Запорізької, Київської, Полтавської, Рівненської, Сумської та Харківської областей розпочали збір сої (по Україні 2%).
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