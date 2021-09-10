В Україні намолочено 45 млн тонн зерна, збирання врожаю триває

Про це повідомляє пресслужба Міністерства агрополітки та продовольства.

Всього намолочено 45 млн тонн зерна. Пшениці намолочено 32,9 млн тонн, ячменю - 10 млн 94 тис. тонн, гороху - 570 тис. тонн.

Лідером по намолоту зерна є Одещина (більше 4,1 млн тонн зерна), а по урожайності Хмельниччина.



У міністерстві повідомили про завершення збору ріпаку - намолочено більше 2,8 млн тонн насіння.

Найвища врожайність насіння ріпаку на Хмельниччині та Черкащині.

У 15 регіонах проводять збирання гречки (по Україні 33%), якої намолочено 27,9 тис. тонн, а Донеччина закінчила збір.

У 11 областях проводять збір проса (по Україні 51%), а в Донецькій, Сумській, Тернопільській та Херсонській його вже закінчили.

Аграрії Вінничини, Рівненщини та Черкащини розпочали копати цукрові буряки (3,3 тис. га, по Україні 1%), накопано 148 тис. тонн солодких коренів.

13 областей розпочали збирати соняшник - 344 тис. га (по Україні 5%).

Сільгосптоваровиробники Запорізької, Київської, Полтавської, Рівненської, Сумської та Харківської областей розпочали збір сої (по Україні 2%).

