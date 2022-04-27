В Україні потрібно ввести воєнну цензуру, але вона не поширюється на обговорення політиків, – Портников

Про це Віталій Портников сказав у рамках онлайн-дискусії "Свобода медіа під час агресії Росії проти України", що пройшла в перший день Міжнародної триденної конференції "Після війни: переосмислення майбутнього громадянського суспільства".



На переконання Портникова, в демократичній державі жодні умови не можуть скасовувати свободу слова. Проте є певні обмеження в час воєнних дій, які мусять діяти, аби оприлюднена інформація не шкодила національній безпеці.



"Я з 2014 року (з моменту, коли російські війська реально напали на Україну) кажу просту річ: має бути воєнна цензура, якої в нас досі немає. Вона передбачає обмеження на розголошення інформації, що становить проблему для національної безпеки. В Ізраїлі навіть прізвища людей, які гинуть під час терактів, розголошують лише після дозволу воєнної цензури. Я вже не кажу про дії якихось ескалацій, як це було, скажімо, у війнах Ізраїлю проти арабських країн, в ситуації з палестинськими автономіями на Західному березі річки Йордан, у Секторі Газа. Завжди діють чіткі обмеження на розголошення інформації про дії силових структур, насамперед ізраїльської армії. Але все – на цьому крапка! Дії політичного кервівництва країни звичайно обговорюються. Телеканали й інтернет-медіа у своїх оцінках щодо дій політичного керівництва країни вільні під час військових дій. Підкреслю: не тоді, коли йдеться про армію чи про ставку верховного головнокомандувача. Про це навіть і мови не може бути під час війни. І мови не може бути про розголошення якоїсь інформації, яка може спричинити проблеми для армії і для збереження країни. Все інше – вільно", – наголошує Віталій Портников.



Окрім того, як зазначає журналіст, після кожної війни в Ізраїлі працює комісія при парламенті за участі військових спеціалістів, яка ретельно обговорює всі рішення політичного і військового керівництва країни перед і під час війни. Він переконаний, що схожу комісію необхідно створити і в Україні



"Якщо ми не створимо таку комісію і чітко не обговоримо всі дії політичного і військово керівництва країни 2019-2021 років (а, можливо, і попереднього керівництва), то ми знову опинимося на кордоні втрати державності й окупації української території. Це має бути мова як про недоліки, так і про успіхи у підготовці до оборони і під час ведення бойових дій – хто які рішення приймав. Очевидно, що можна це робити тільки після закінчення бойових дій", – наголосив Портников.

Міжнародна триденна конференція "Після війни: переосмислення майбутнього громадянського суспільства" об’єднала організації громадянського суспільства, представників уряду та місцевих органів влади, національних і міжнародних донорів, бізнес, міжнародні медіа. Вона відбувається в гібридному форматі: офлайн - у Варшаві, та онлайн - завдяки прямій трансляції. Конференцію організовують Ініціативний центр сприяння активності та розвитку громадського почину "Єднання" (Україна) та Фундація розвитку системи освіти (Польща) за фінансової підтримки Посольства США в Україні та Чорноморського фонду регіонального співробітництва Німецького фонду Маршалла. Перший день конференції присвячений темі медіа та свободи слова в умовах війни.

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