В Україні приватизують ще два спиртзаводи

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.

Зазначається, що уряд вніс зміни в нормативні акти, необхідні для подальшої приватизації єдиних майнових комплексів державних підприємств "Ічнянський спиртовий завод" і "Червоненський завод продтоварів".

Згідно з рішенням, яке Кабмін ухвалив на засіданні 12 грудня, Фонд державного майна України отримав підстави припинити реорганізацію цих заводів і можливість їх приватизувати. Відповідно, кошти з їхнього продажу надійдуть до державного бюджету України.

Ічнянський спиртзавод у місті Ічня Чернігівської області перебуває у стані припинення юридичної особи. У 2014 році він уже не функціонував.

Червоненський спиртзавод, розташований у селищі Червоне на Чернігівщині, також перебував у процесі ліквідації юридичної особи.