В Україні приватизують ще два спиртзаводи
Уряд погодив підготовку до приватизації ще двох заводів спиртової галузі. Це Ічнянський завод, що на Чернігівщині, та Червоненський, що на Житомирщині
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки.
Зазначається, що уряд вніс зміни в нормативні акти, необхідні для подальшої приватизації єдиних майнових комплексів державних підприємств "Ічнянський спиртовий завод" і "Червоненський завод продтоварів".
Згідно з рішенням, яке Кабмін ухвалив на засіданні 12 грудня, Фонд державного майна України отримав підстави припинити реорганізацію цих заводів і можливість їх приватизувати. Відповідно, кошти з їхнього продажу надійдуть до державного бюджету України.
Ічнянський спиртзавод у місті Ічня Чернігівської області перебуває у стані припинення юридичної особи. У 2014 році він уже не функціонував.
Червоненський спиртзавод, розташований у селищі Червоне на Чернігівщині, також перебував у процесі ліквідації юридичної особи.
- У серпні Фонд держмайна виставив на приватизаційний аукціон Струтинський спиртзавод на Львівщині зі стартовою ціною 31,3 млн грн.
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