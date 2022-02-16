В Україні створять військову поліцію: Рада прийняла за основу законопроєкт

За відповідний законопроєкт № 4210, який удосконалює процедури оборонного планування з урахуванням досвіду НАТО й держав-членів ЄС, проголосували 317 депутатів у першому читанні на засіданні Верховної Ради 16 лютого.



"Це комплексний пакет, який призведе до зрозумілого прийняття рішень, зрозумілих спроможностей сил оборони. І це важливо не лише в тій ситуації, яка зараз склалася, а і для нашого майбутнього. Зокрема для нашого нагляду та розуміння, що відбувається із силами оборони", – уточнила заступниця голови комітету Мар’яна Безугла.



Документ про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань нацбезпеки та оборони щодо зміцнення демократичного цивільного контролю над ЗСУ, удосконалення об'єднаного керівництва силами оборони держави та планування у сферах національної безпеки та оборони розглядався у повторному читанні - рік тому за нього не було достатньо голосів.



Законопроєкт вносить зміни до 19 законодавчих актів.



Також Верховна Рада підтримала розмежування повноважень МВС та ДСНС, основною метою якого є поділ виконавчих та законодавчих функцій.



За словами нардепа Регламентного комітету Павла Фролова, серед мінусів документа те, що незрозуміло, який центральний орган виконавчої влади забезпечуватиме пожежну та техногенну безпеку на території зон відчуження.



Також він створює невизначеність щодо організаційно-правового статусу центрів екстреної допомоги населенню за єдиним телефонним номером 112.



Серед основних нововведень:



● Запроваджується нова термінологія. Розмежовуються поняття "керівництво", "військове керівництво" та "управління військами (силами)".

● Президенту України надаються повноваження щодо погодження кандидатур на посади військового командування ЗСУ та інших військових формувань рівня командувача роду військ (сил).

● Визначаються складові системи Міністерства оборони України.

● Нормативно-правові акти Міністерства оборони України з оборонних питань стають обов’язковими для виконання всіма посадовими особами та державними органами України.

● Чітко окреслюються повноваження, підзвітність та відповідальність Головнокомандувача ЗСУ, начальника Генерального штабу ЗСУ, командувачів видів, окремих родів військ (сил), командувача Об’єднаних сил ЗСУ та інших посадових осіб вищого військового командування.

● Міністру оборони України надаються повноваження призначати та звільняти з посад командувачів окремих родів військ (сил), а також першого заступника та заступників голови адміністрації Державної спеціальної служби транспорту.

● Створюються умови для прискорення прийняття рішення про створення Військової поліції.

● Запроваджуються коди військових рангів НАТО відносно військових звань України.



Член Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський зазначив, що ухвалення цього законопроєкту є продовженням курсу на посилення обороноздатності країни, удосконалення та спроможності ЗСУ.



"Якщо станом на 2019 рік до стандартів НАТО було імплементовано близько 190 нормативно-правових актів, то на сьогодні їх уже близько 300. І цей законопроєкт продовжує діяльність парламенту щодо підсилення обороноздатності України", – сказав Федір Веніславський.

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