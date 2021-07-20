В Україні від початку року зафіксували рекордну смертність на водоймах

Про це повідомляє прес-служба ДСНС.



"Лише з початку липня на водоймах країни загинуло 265 українців. Із них 36 дітей. Якщо врахувати, що за аналогічний період минулого року загинуло 166 людей (із них 16 — неповнолітніх), вже можна робити висновки про рекордну смертельну статистику нещасних випадків на воді у країні цього року", - йдеться у повідомленні.

В ДСНС зазначили, що навіть такий високий показник смертності на водних об'єктах не лякає людей, які ігнорують найелементарніші правила поведінки на воді.

Найпоширенішою причиною нещасних випадків на воді є купання в не обладнаних для цього місцях та в нетверезому стані.

Зважаючи на кількість надзвичайних подій біля водойм, ДСНС опублікувала ряд правил безпеки під час перебування на воді:

відпочивати та купатися можна лише на спеціально обладнаних пляжах;

не пірнати в незнайомих місцях;

не залишати дітей без нагляду біля води та не дозволяти їм самостійно відвідувати місцеві ставки та річки;

не запливати далеко і наодинці, особливо якщо не впевнені у своїх силах;

не заходити у воду в стані алкогольного сп'яніння;

не наближатися до суден, човнів і катерів, які пропливають поблизу;

температура води повинна бути не нижче +17 градусів;

плавати у воді не більше 20 хвилин, причому цей час повинен збільшуватися поступово, починаючи з 3-5 хвилин;

слідкувати за штормовими попередженнями та не виходити у плавання на човнах при сильних поривах вітру.